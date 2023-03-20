Скончался последний бомбивший Берлин советский летчик

Не стало участника Великой Отечественной войны, генерала-полковника Василия Решетникова. О смерти летчика сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.

Герой Советского Союза умер на 104 году жизни в госпитале Мандрыка из-за сердечной недостаточности. Где и когда его похоронят, пока неизвестно.

Василий Решетников родился 23 декабря 1919 года в Екатеринославе (сейчас это украинский Днепропетровск). Он управлял бомбардировщиком Ил-4, участвовал в Сталинградской битве, был последним оставшимся в живых из летчиков, бомбивших Берлин.

Являлся последним Героем Советского Союза дальней авиации. Генерал-полковник был командующим Дальней авиации и замглавком ВВС СССР. Его именем назвали один из стратегических бомбардировщиков Ту-160. // фото: Алексей Дружинин/РИА Новости