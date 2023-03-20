Многие россияне могут остаться без аккаунтов в WhatsApp и Telegram

Использующие Telegram и WhatsApp россияне уже с 21 марта столкнутся с неприятными изменениями в работе этих приложений. Мессенджеры вводят с завтрашнего дня новые правила блокировки аккаунтов, пишет Primpress.ru.

Если пользователь не совершал никаких действий 45 дней, аккаунт могут удалить. Раньше этот срок определяли в 120 дней.

Однако это будет, если человек откроет WhatsApp на другом устройстве. Например, зайдет вместо телефона с планшета. Программа решит, что номер перешел к другому владельцу и удалит все данные.

Ситуация с Telegram другая - удалять аккаунты должны лишь в том случае, если срок установил сам владелец. Это может быть как один месяц, так и год с момента бездействия. // фото: pixabay.com