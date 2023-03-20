Полковника иркутской полиции нашли мертвым в его кабинете

Замначальника МУ МВД России «Иркутское» обнаружили мертвым в служебном кабинете. Тело нашли 19 марта, сообщил РЕН ТВ осведомленный источник.

Утром в воскресенье полковник Герман Братчиков заступил на дежурство. Коллеги заметили, что он долго не выходит из кабинета, не отвечает на звонки. Дверь открыли запасным ключом.

Есть информация, что 50-летний полицейский совершил суицид. Обстоятельства его смерти устанавливают, сообщили в ГУ МВД по региону.

По информации Telegram-канала Baza, Братчиков ушел из жизни после совещания с руководством. Недавно он подал заявление о разводе с женой. // фото: gbratchikov / ВКонтакте