Три человека умерли после употребления технической жидкости на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе три человека умерли, отравившись технической жидкостью с запахом спирта. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Как отметили в ведомстве, 2 августа на территории фактории «Тамбей» были обнаружены тела двух женщин и мужчины. Еще одного человека госпитализировали с признаками отравления.

«При осмотре места происшествия обнаружена канистра с остатками технической жидкости. Предварительно установлено, что погибшие граждане накануне происшествия, проникнув на склад фактории, взяли канистру с технической жидкостью с запахом спиртного и употребили ее», - отмечается в сообщении СК. Фото: unsplash.com