В России отмечен новый рост количества заболевших Covid-19

За последние сутки в России выявлены 14 638 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 43 человека. Госпитализированы 2038 пациентов. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Карелии, по данным оперштаба, 49 новых заболевших и шестеро госпитализированных за сутки.

С начала пандемии в стране болезнь унесла жизни 382 560 человек. Фото: unsplash.com