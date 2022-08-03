03 августа 2022, 12:23
Россия

В России отмечен новый рост количества заболевших Covid-19

За сутки в стране выявлены более 14 тысяч зараженных коронавирусом

За последние сутки в России выявлены 14 638 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 43 человека. Госпитализированы 2038 пациентов. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Карелии, по данным оперштаба, 49 новых заболевших и шестеро госпитализированных за сутки.

С начала пандемии в стране болезнь унесла жизни 382 560 человек. Фото: unsplash.com

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Метки: 
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оперативный штаб
болезнь