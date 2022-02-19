19 февраля 2022, 09:47
Три человека пострадали в жестком ДТП на трассе «Сортавала» в Карелии
Выясняются обстоятельства тяжелой аварии в Пряжинском районе
18 февраля в Пряжинском районе, на 354-м километре трассы «Сортавала» произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, 46-летний водитель автомобиля «Мицубиси Паджеро» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта».
В результате ДТП травмы получили 19-летний водитель отечественной машины, а также его 18-летняя и 50-летняя пассажирки. Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото источника