Кровля жилого дома рухнула под тяжестью снега в Кеми

В пятницу, 18 февраля, в Кеми произошло обрушение кровли жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, кровля здания рухнула под тяжестью снега в 20 часов. В результате происшествия никто не пострадал.

В министерстве напомнили жителям и гостям Карелии, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. Фото источника