Школьный автобус с детьми вылетел в кювет на юге Карелии

Днем 18 февраля в Прионежском районе школьный автобус с детьми вылетел в кювет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Инцидент произошел в 15 часов на втором километре дороги Шокша-Кварцитный. На место происшествия на помощь школьникам выехали трое спасателей.

В результате ДТП никто не пострадал.

В министерстве напомнили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного 101, 112. Фото «ДТП Петрозаводска и Карелии»