19 февраля 2022, 08:49
Школьный автобус с детьми вылетел в кювет на юге Карелии
Пожарные оказывали помощь водителю после инцидента в Прионежье
Днем 18 февраля в Прионежском районе школьный автобус с детьми вылетел в кювет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
Инцидент произошел в 15 часов на втором километре дороги Шокша-Кварцитный. На место происшествия на помощь школьникам выехали трое спасателей.
В результате ДТП никто не пострадал.
В министерстве напомнили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного 101, 112. Фото «ДТП Петрозаводска и Карелии»