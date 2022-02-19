На севере Карелии крыша дома обрушилась под тяжестью снега

Кровля жилого дома не устояла перед снегом. ЧП случилось вечером в минувшую пятницу, 18 февраля, в Кеми на улице Октябрьская, 18.

По информации кемских спасателей все произошло в 20:07.

В результате инцидента никто не погиб и не пострадал, сообщается в группе спасателей.

Спасателям пришлось завести бензопилу, чтобы расчистить проход к одной из квартир деревянного дома.

Ранее крыша дома рухнула в Сортавале на пересечении улиц Гагарина и Горького. Ранее суд обязал снести строение, но оно все еще не разобрано. (фото vk.com)