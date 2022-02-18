Префектура: Погибшая женщина проигнорировала меры безопасности

В префектуре восточного административного округа Москвы прокомментировали гибель женщины, в результате падения наледи.

Напомним, трагедия произошла 18 февраля на улице 13-я Парковая. На женщину, 1963 года рождения, на тротуаре упала наледь. Она погибла на месте. Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» и пообещали дать оценку действиям управляющей компании и установить ответственных за уборку кровли.

Между тем, в префектуре сообщили, что в доме №11 на Парковой улице велись работы по очистке водоприемных желобов и воронок водостока, участок работ был огорожен двумя линиями ограждения, а на земле было организовано дежурство. По информации префектуры, женщина проигнорировала меры безопасности.

«Не обращая внимания на предупреждения дежурного и прохожих, женщина быстро пересекла обе линии ограждения и прошла в зону производства работ», - говорится в сообщении префектуры на официальном сайте. (фото пресс-служба СК по Москве)