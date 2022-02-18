Сегежанин душил кошку и снимал все издевательства на видео

Житель Сегежи издевался над кошкой, взятой из приюта. Пытку мужчина снимал на телефон и комментировал свои издевательства.

«Брыкается, но дохнет. Дохнет, но брыкается, тварь ***. ***, подыхает, глаза вон побелели»,

- комментировал мужчина свои действия. Кошка выжила. Запись оказалась в открытом доступе в соцсети «ВКонтакте», в частности ее разместил паблик «ВПШ Сегежа». Видео вызвало бурную общественную реакцию. Люди стали писать мучителю, а тот заявил, что хочет половину жителей Сегежи убить и завалить. На голосовую запись, содержащую нецензурные выражения, обратил внимание блогер Youtube.

Пользователи социальной сети намерены добиться наказания для живодера. По имеющейся у них информации, в семье есть еще одна кошка, над которой точно так же издевались. Однако изъять животных пока не удалось.

Пользователи написали о произошедшем главе Карелии, а также отправили заявления в полицию. В соцсети написали, что мужчину опросили в полиции, после чего отпустили. «ВКонтакте» создана петиция, автор которой просит привлечь сегежанина к ответственности.

Напомним, в Северодвинске суд наказал супругов-живодеров. Они до смерти замучили кота Кузю, а все свои садистские издевательства снимала на видео. Супругов Громович приговорили к реальным срокам. (фото скриншоты видео)