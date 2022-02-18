Женщина переходила дорогу в неположенном месте – подробности ДТП

Стражи порядка устанавливают личность женщины, сбитой на улице Гвардейская в районе дома №23. Она получила травмы и была госпитализирована в БСМП. Первые подробности пятничной аварии рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

По предварительным данным, 31-летняя женщина-водитель автомобиля «Рено Логан» наехала на женщину, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу и не убедилась в безопасности перехода. Сообщение о ДТП поступило в ГИБДД в 18:20. Ведомство устанавливает обстоятельства дорожного происшествия.

Ранее очевидцы сообщили о том, что вечером на дороге стало скользко. В соцсети были опубликованы видео с места аварии. (фото Госавтоинспекция Петрозаводска)