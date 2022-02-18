Соцсети: Пешехода сбили на Гвардейской в Петрозаводске

Пешехода сбили на улице Гвардейская в Петрозаводске, сообщили очевидцы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Все произошло вечером в пятницу, 18 февраля.

По информации подписчиков, пострадала женщина, ее увезла «скорая помощь». Также водителей предупредили о том, что на дороге гололед.

В результате аварии оказалось затруднено движение по одной из полос. Автомобилист опубликовал видео, на котором запечатлена вереница машин. В кадре также виден автомобиль «Рено Логан» в сугробе.