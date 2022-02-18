18 февраля 2022, 17:12
Застрявшего на заснеженной трассе водителя спасли в Карелии
Муезерские участковые уполномоченные полиции пришли на помощь автолюбителю
В Муезерском районе полицейские спасли водителя, попавшего в снежную ловушку на дороге. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным ведомства, житель Петрозаводска ехал на малотоннажном грузовике по дороге Муезерский-Гимолы-Поросозеро и застрял на заснеженном участке. Ситуацию обострило то, что мобильной связи в том месте не было.
В это время мимо проезжал патрульный автомобиль полиции. Стражи порядка с помощью троса вытащили грузовик из сугроба. Водитель поблагодарил полицейских и продолжил свой путь. Фото pixabay.com/Hans