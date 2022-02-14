Супругов-живодеров, издевавшихся над котом Кузей, отправили в колонию

В Северодвинске суд вынес приговор супругам Громович, которые насмерть замучили 14-летнего кота Кузю.

Издевательства они записывали на видео, а ролики выкладывали в соцсеть. Кот принадлежал матери подсудимого мужчины. Как сообщали СМИ, мучительница считала, что свекровь любила кота сильнее чем внуков.

По информации прокуратуры Архангельской области, с 1 июля по 31 августа 2021 года сожители периодически с особой жестокостью и садистскими методами издевались над котом. В конце концов животное погибло.

История супругов-живодеров вызвала общественный резонанс. В двадцати городах страны проводилась акция «Подпись за Кузю» с требованием отправить северян в тюрьму на пять лет. Подписи собирали в Интернете и котокафе.

Городской суд в Северодвинске приговорил женщину к 3 годам 2 месяцам колонии-поселении. Мужчину осудили еще и за кражу банковской карты. Ему суд назначил наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима. Обоим мучителям зачтут в срок проведенное в СИЗО время. Решение суда пока не вступило в законную силу. (фото 5-tv.ru, Youtube)