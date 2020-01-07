Три автомобиля столкнулись в Беломорском районе Карелии

Авария с участием трех иномарок произошла днем 6 января на трассе «Кола» в Беломорском районе Карелии. Как сообщает ГИБДД, столкнулись два автомобиля Mercedes и один Nissan.

По данным Госавтоинспекции, 36-летний житель Санкт-Петербурга, управляя Mercedes ML 320, при движении допустил занос автомобиля. Тот по касательной столкнулся со встречным автомобилем той же марки. От удара одну из машин отбросило на встречный внедорожник Nissan Murano.

В результате ДТП получил ушибы 44-летний водитель японской иномарки. Ему назначено амбулаторное лечение. В автомобиле в детских удерживающих устройствах находились дети 3 и 6 лет, они не пострадали.