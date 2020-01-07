07 января 2020, 10:06
Две машины оказались в кювете после лобового столкновения в Карелии
Автомобилист спровоцировал ДТП, проигнорировав погодные условия
Авария с участием двух легковых авто произошла на дороге Заозерье-Ялгуба-Суйсарь в Прионежском районе Карелии. ДТП случилось 6 января в 6:40.
Как сообщает ГИБДД, 43-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport не учел погодные условия, неправильно выбрал скорость движения и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Mazda, после чего машины съехали в кювет.
Водители получили ушибы, им назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.