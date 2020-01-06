Пудожанка пожаловалась Парфенчикову на отсутствие холодной воды

Жительница Пудожа Татьяна Шалина рассказала в комментарии на странице в соцсети главы Карелии Артура Парфенчикова о том, что в городе по неизвестной причине отключили холодную воду.

«Добрый вечер. В г. Пудоже, в микрорайоне ул.Пионерская, Журавицы и близлежащие улицы отключили холодную воду вчера в 20.00. Воды так и нет, ремонтные работы не ведутся, примите меры. Весь микрорайон сидит без воды»,

– написала женщина.

По информации пудожской ЕДДС, повреждение обнаружено, лопнула чугунная труба. Сроки окончания ремонта не назывались.

Портал «Петрозаводск говорит» связался с Татьяной, чтобы узнать, вернули ли горожанам холодную воду.

«Воду дали сегодня, а не было больше суток. Не знаю, сколько всего домов пострадало. Не было воды в Журавицах, здесь две улицы, по ул. Пионерской. Звонила на водозабор, но не дозвонилась. Написала Парфенчикову: не знаю он помог или нет»,

– рассказала жительница Пудожа порталу «Петрозаводск говорит».