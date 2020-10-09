09 октября 2020, 16:49
Общество

Три арт - резиденции открылись в Карелии

О возможностях и перспективах рассказала менеджер проекта Варвара Феклистова

Автор: Елена Рыбалова.

Проект «Карельская сеть арт-резиденций и арт туризм» нацелен на создание сети арт-резиденций, а также развитие нового направления в туристическом секторе - арт-туризма. В течение двух лет команда проекта с привлечением российских и финских экспертов выявляла потребности и создавала новые услуги в сфере культуры и туризма. Ведущий партнер проекта "Информационный туристский центр Республики Карелия".  

Сейчас в республике открыто три арт - резиденции - в Костомукше, Сортавале и Петрозаводске.

Об интересных возможностях и ярких перспективах узнали у Варвары Феклистовой, менеджера проекта и старшего специалиста медиацентра «Vыход».

Арт резиденция в Костомукше.

Открылась в марте 2020 года. Деревянный красивый дом посреди дикой  природы  в заповеднике «Костомукшский».  Очень живописное место. Вдохновение на берегу озера. Уединение. Осмысление мира.  Может быть привлекательно для фотографов, сценаристов, писателей, философов, режиссеров, у которых есть интересная концепция арт - проекта. Здесь ничто не отвлекает. Человек находится наедине с природой, ее величием, красотой, тишиной, спокойствием. Можно думать, созерцать, осмыслять, созидать, творить вдали от цивилизации. Чтобы добраться сюда, нужно не только ехать, но даже 5 км идти пешком.

Экологи и организаторы предупреждают, что возможен и экстрим, нужно быть осторожным и готовым к неожиданностям. Иногда может пройти мимо и  медведь или кто-то еще из животных в заповеднике. И здесь все нужно делать самому.  Топить печь. Носить воду из реки. Готовить еду. Весной, например, участники финской группы ходили на снегоступах, пекли пироги, топили баню и очень хорошо адаптировались к условиям.  Они должны были снимать фильм и делать оригинальный перформанс на природе.  Человек, его тело как часть природы. Философия пространства и экологии. Любопытно, но  даже если посмотреть сверху на это место, то оно выглядит очень экзотично, на берегу реки в форме рыбки, окруженной  пятью небольшими озерами. Важно, что арт резиденция в Костомукше расположена на приграничной территории России и Финляндии в государственном природном заповеднике «Костомукшский».

Арт резиденция в Сортавале.

Открылась в ноябре 2019 года.  Уже состоялось несколько оригинальных проектов социальной направленности. Участники арт резиденции из Финляндии, Бельгии,  России. Художники и  музыканты  через искусство и вовлечение в искусство помогали той или иной социальной группе, привлекая  к проектам участников молодежного центра  для постановки  необычного действия по эпосу «Калевала» или создания серии портретов жителей дома - интерната, используя ресурсы Интернета для общения и создания  некоего продукта, будь то выставка, спектакль или авторские куклы. Здесь возможно не только проживание в арт - резиденции в комфортных городских условиях в историческом городе Сортавала на берегу живописной Ладоги, но и использование сцены, зала и ресурсов Социально-культурного молодёжного центра, партнера проекта.  Немаловажно также и то, что это приграничная территория со всеми особенностями и уникальностью, сложностями и возможностями.

В рамках проекта «Карельская сеть арт-резиденций и арт туризм» был проведен ряд проблемных, образовательных семинаров и мастер-классов, состоялся комплекс мероприятий по продвижению новых культурных услуг и продуктов на рынки туризма России и Финляндии.

Арт - резиденция в  Петрозаводске.

Торжественно открылась  29 сентября этого года.  Руководитель проекта Алексей Тигушкин, координатор  Юлия Кораблева и эксперт  Сергей Терентьев показали новое помещение и рассказали о целях и задачах  сети арт – резиденций, достигнутых результатах. Были также представлены по видеосвязи возможности арт - резиденции в Сортавала и показан видеоролик об арт - резиденции в Костомукше.   На открытии присутствовали вице-премьер правительства Республики Карелия Дмитрий Родионов, руководители органов исполнительной власти, журналисты.

Арт - резиденция в Петрозаводске тоже уникальна. Она располагается в отдельно стоящем 2-х этажном здании постройки 1775 года (объект культурного наследия) в самом сердце города,  с видом на площадь Ленина.  Здесь же стоят по кругу старинные здания 18 века, которые сохранили колорит и атмосферу прежних веков. Тема времени как некая утопия, предмет размышлений и философских поисков, реализация их в современном искусстве и пространстве. Место как предмет исследования, познания, вдохновения.

Медиастудия в Петрозаводске оборудована всем необходимым, здесь предлагаются  не только комфортное проживание одного или несколько участников проекта, но и предоставляется место и оборудование для  видео - и фотосъемок, звукозаписи и монтажа. Удобная гостиная и место для библиотеки и дискуссий. А также возможно использование ресурсов медиацентра «Vыход» и его современного выставочного пространства.

Необходимо сказать, что Петрозаводская арт - резиденция уже существовала ранее несколько лет, но предоставлялось другое помещение для проживания.

Были реализованы очень яркие международные медиапроекты, например  съемки фильма в городах - побратимах и изучение менталитетов жителей России и США, экологической анимации и воздействие природы на человека, истории черно-белой и цветной фотографии и организация выставок с привлечением молодежи, изучение городского пространства, его достопримечательностей   и создание «открыток из дома».

«Карельская сеть арт-резиденций» - важный и нужный проект не только для людей искусства, культуры России и зарубежных стран,  создания необычных и концептуальных продуктов, вовлечение жителей Карелии в процесс и образование методами искусства, но также для повышения привлекательности нашего региона, развития программ для жизни людей, размещения и ведения бизнеса, в том числе арт-туризма, на приграничной территории с Европейским Союзом.

Это порой другой взгляд на нас, нашу жизнь, нашу Карелию и Россию, наше прошлое, настоящее и будущее. Иногда критический, иногда позитивный и восхищенный. Это другой культурный взгляд со стороны. Это индивидуальное или совместное творчество в области современного искусства, экологии, взаимоотношения с миром. Прием заявок открыт. Арт - резиденции ждут  своих гостей с уникальными проектами.

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Метки: 
Петрозаводск
Карельская арт-резиденция
сортавала
Костомукша
туризм
Елена Рыбалова