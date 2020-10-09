Три арт - резиденции открылись в Карелии

Автор: Елена Рыбалова.

Проект «Карельская сеть арт-резиденций и арт туризм» нацелен на создание сети арт-резиденций, а также развитие нового направления в туристическом секторе - арт-туризма. В течение двух лет команда проекта с привлечением российских и финских экспертов выявляла потребности и создавала новые услуги в сфере культуры и туризма. Ведущий партнер проекта "Информационный туристский центр Республики Карелия".

Сейчас в республике открыто три арт - резиденции - в Костомукше, Сортавале и Петрозаводске.

Об интересных возможностях и ярких перспективах узнали у Варвары Феклистовой, менеджера проекта и старшего специалиста медиацентра «Vыход».

Арт резиденция в Костомукше.

Открылась в марте 2020 года. Деревянный красивый дом посреди дикой природы в заповеднике «Костомукшский». Очень живописное место. Вдохновение на берегу озера. Уединение. Осмысление мира. Может быть привлекательно для фотографов, сценаристов, писателей, философов, режиссеров, у которых есть интересная концепция арт - проекта. Здесь ничто не отвлекает. Человек находится наедине с природой, ее величием, красотой, тишиной, спокойствием. Можно думать, созерцать, осмыслять, созидать, творить вдали от цивилизации. Чтобы добраться сюда, нужно не только ехать, но даже 5 км идти пешком.

Экологи и организаторы предупреждают, что возможен и экстрим, нужно быть осторожным и готовым к неожиданностям. Иногда может пройти мимо и медведь или кто-то еще из животных в заповеднике. И здесь все нужно делать самому. Топить печь. Носить воду из реки. Готовить еду. Весной, например, участники финской группы ходили на снегоступах, пекли пироги, топили баню и очень хорошо адаптировались к условиям. Они должны были снимать фильм и делать оригинальный перформанс на природе. Человек, его тело как часть природы. Философия пространства и экологии. Любопытно, но даже если посмотреть сверху на это место, то оно выглядит очень экзотично, на берегу реки в форме рыбки, окруженной пятью небольшими озерами. Важно, что арт резиденция в Костомукше расположена на приграничной территории России и Финляндии в государственном природном заповеднике «Костомукшский».

Арт резиденция в Сортавале.

Открылась в ноябре 2019 года. Уже состоялось несколько оригинальных проектов социальной направленности. Участники арт резиденции из Финляндии, Бельгии, России. Художники и музыканты через искусство и вовлечение в искусство помогали той или иной социальной группе, привлекая к проектам участников молодежного центра для постановки необычного действия по эпосу «Калевала» или создания серии портретов жителей дома - интерната, используя ресурсы Интернета для общения и создания некоего продукта, будь то выставка, спектакль или авторские куклы. Здесь возможно не только проживание в арт - резиденции в комфортных городских условиях в историческом городе Сортавала на берегу живописной Ладоги, но и использование сцены, зала и ресурсов Социально-культурного молодёжного центра, партнера проекта. Немаловажно также и то, что это приграничная территория со всеми особенностями и уникальностью, сложностями и возможностями.

В рамках проекта «Карельская сеть арт-резиденций и арт туризм» был проведен ряд проблемных, образовательных семинаров и мастер-классов, состоялся комплекс мероприятий по продвижению новых культурных услуг и продуктов на рынки туризма России и Финляндии.

Арт - резиденция в Петрозаводске.

Торжественно открылась 29 сентября этого года. Руководитель проекта Алексей Тигушкин, координатор Юлия Кораблева и эксперт Сергей Терентьев показали новое помещение и рассказали о целях и задачах сети арт – резиденций, достигнутых результатах. Были также представлены по видеосвязи возможности арт - резиденции в Сортавала и показан видеоролик об арт - резиденции в Костомукше. На открытии присутствовали вице-премьер правительства Республики Карелия Дмитрий Родионов, руководители органов исполнительной власти, журналисты.

Арт - резиденция в Петрозаводске тоже уникальна. Она располагается в отдельно стоящем 2-х этажном здании постройки 1775 года (объект культурного наследия) в самом сердце города, с видом на площадь Ленина. Здесь же стоят по кругу старинные здания 18 века, которые сохранили колорит и атмосферу прежних веков. Тема времени как некая утопия, предмет размышлений и философских поисков, реализация их в современном искусстве и пространстве. Место как предмет исследования, познания, вдохновения.

Медиастудия в Петрозаводске оборудована всем необходимым, здесь предлагаются не только комфортное проживание одного или несколько участников проекта, но и предоставляется место и оборудование для видео - и фотосъемок, звукозаписи и монтажа. Удобная гостиная и место для библиотеки и дискуссий. А также возможно использование ресурсов медиацентра «Vыход» и его современного выставочного пространства.

Необходимо сказать, что Петрозаводская арт - резиденция уже существовала ранее несколько лет, но предоставлялось другое помещение для проживания.

Были реализованы очень яркие международные медиапроекты, например съемки фильма в городах - побратимах и изучение менталитетов жителей России и США, экологической анимации и воздействие природы на человека, истории черно-белой и цветной фотографии и организация выставок с привлечением молодежи, изучение городского пространства, его достопримечательностей и создание «открыток из дома».

«Карельская сеть арт-резиденций» - важный и нужный проект не только для людей искусства, культуры России и зарубежных стран, создания необычных и концептуальных продуктов, вовлечение жителей Карелии в процесс и образование методами искусства, но также для повышения привлекательности нашего региона, развития программ для жизни людей, размещения и ведения бизнеса, в том числе арт-туризма, на приграничной территории с Европейским Союзом.

Это порой другой взгляд на нас, нашу жизнь, нашу Карелию и Россию, наше прошлое, настоящее и будущее. Иногда критический, иногда позитивный и восхищенный. Это другой культурный взгляд со стороны. Это индивидуальное или совместное творчество в области современного искусства, экологии, взаимоотношения с миром. Прием заявок открыт. Арт - резиденции ждут своих гостей с уникальными проектами.