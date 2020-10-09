09 октября 2020, 16:41
Общество

В Петрозаводске активно убирают опавшую листву

Техника и мобильные бригады работают в разных районах карельской столицы

В Петрозаводске продолжаются работы по содержанию улиц и тротуаров. Сотрудники компании «Техрент» круглосуточно трудятся в разных районах города. Сейчас особое внимание уделяется уборке опавшей листвы. Также с улиц вывозится смет, сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядчик выкашивает траву на Зареке и Голиковке. Автогрейдер на этой неделе профилирует грунтовое покрытие дорог на Перевалке, в Бараньем Берегу и в Соломенном. Также продолжается обрезка крон деревьев для обеспечения безопасности дорожного движения.

В мэрии подчеркнули, что пристально следят за прецессом содержания улиц карельской столицы.

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Метки: 
Петрозаводск
уборка города
листва
«ТехРент»
Зарека
Голиковка
Перевалка
Соломенное
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