Подведены итоги курсов компьютерной грамотности для пенсионеров

В начале октября Карельский филиал компании «Ростелеком» и региональное отделение Пенсионного фонда Карелии подвели итоги обучения на курсах повышения компьютерной грамотности для пенсионеров.

Наталья Вартанова, помощник управляющего, отделения Пенсионного фонда России по Республике Карелия:

«С каждым годом в Карелии курсы компьютерной грамотности для людей старшего поколения становятся всё более востребованными. Занятия посещают не только женщины, но и мужчины. Также увеличился возраст обучающихся. Например, в 2019 году курсы окончила девяностолетняя жительница города Сегежа. Сегодня уже не нужно учить слушателей включать и выключать компьютер, люди просят уделить внимание работе на планшетах и смартфонах, научить их пользоваться порталом госуслуг»

Андрей Маниев, директор Карельского филиала компании «Ростелеком»:

«Мы рады вносить свой вклад в развитие цифровой грамотности, и считаем, что это, действительно, важно. Образовательные материалы проекта доступны не только в печатном издании, но и на сайте azbukainterneta.ru. Там можно в режиме онлайн пройти базовый или расширенный курс обучения, проверить свои знания в тесте, или, например, задать вопрос через форму обратной связи»

Мероприятие, приуроченное к Международному дню пожилых людей, состоялось в Петрозаводском кооперативном техникуме, где проходило обучение. Сертификаты об окончании курсов и учебное пособие «Азбука Интернета» вручили двадцати ученикам.

Эта книга была выбрана в качестве подарка не случайно. «Азбука интернета» – совместный проект «Ростелекома» и Пенсионного фонда Российской Федерации. В разработке пособия приняли участие опытные педагоги, психологи - геронтологи и ИТ - специалисты.

Издание имеет большой удобный формат, а изложение материала сопровождается яркими и наглядными иллюстрациями. Используя печатную версию «Азбуки интернета», люди старшего возраста, прошедшие обучение на курсах, в любой момент смогут обратиться к интересующей их теме и освежить свои знания.