Тренировки в стартовом городке лыжников прекратили, доступ закрыли

Систему водоотведения и водоснабжения начали подводить к стартовому городку лыжников спортшколы № 2. Работает тяжелая техника, поэтому доступ к объекту на время закрыли, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Городок лыжников расположен по адресу Лесной проспект, 49А. Раньше спортсмены были вынуждены готовиться к стартам в бытовках. Но из бюджета Карелии выделили субсидию, которая позволит присоединить объект к коммунальным сетям города.

Так что тренировочный процесс и спортивно-массовые мероприятия будут проходить в нормальных условиях. В помещении в парке Радиозавода есть две раздевалки с отдельными выходами на старт, комнаты подготовки лыж и туалеты.

Пока тренировки приостановили, работы планируется завершить к концу декабря. // фото: администрация Петрозаводска