В Петрозаводске обсуждают антидопинговую политику

Сегодня в Петрозаводске начал работу VI Съезд работников физкультуры и спорта Карелии. Для участия в форуме приехали специалисты федерального антидопингового агентства РУСАДА.

Важное место в программе форума занимает вопрос организации антидопинговой политики. Руководители региональных спортивных федераций и представители спортшкол стали участниками круглого стола «Ключевые аспекты антидопинговой деятельности». Речь на мероприятии шла о системе борьбы с допингом, а также о профилактике допинга в детско-юношеском спорте.

Второй день съезда пройдет на площадке спорткомплекса «Курган», где состоится научно-методический семинар «РУСАДА» для специалистов, ответственных за антидопинговое обеспечение в организациях. Его участникам эксперты расскажут о международных стандартах, требованиях к блоку «Антидопинг» в программах подготовки. // Фото: pxhere.