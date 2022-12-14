14 декабря 2022, 13:26
Русакова завоевала золото чемпионата РФ по спортивному ориентированию
Чемпионт проходит в эти дни в Югорске. Карельская ориентировщица стала первой на стартах сегодня
Карельская спортсменка одержала победу на чемпионате России по спортивному ориентированию. Для Александры Русаковой это стало первой победой на стартах такого уровня после перехода во взрослый спорт, сообщается в группе «Спорт-норма жизни Карелия».
Золотую награду девушка завоевала 14 декабря в лыжной гонке «лонг-общий старт» в Югорске в Ханты-Мансийском автономном округе.
На стартах также отличились юные карельские спортсмены. Максим Трегубов стал лучшим на первенстве России среди юношей на дистанции «лонг-общий старт». Валерия Мокринская стала третьей на этой же дистанции среди девушек. // фото паблик «Спорт-норма жизни Карелия»