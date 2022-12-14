Карельские гимнастки взяли золото и серебро международных соревнований

Золото и серебро завоевали гимнастки из Петрозаводска на международном турнире в Красногорске. В соревнованиях по фитнес-аэробике участвовали больше 600 спортсменок, сообщили в пресс-службе администрации карельской столицы.

Состязания MATRESHKA FITNESS-AEROBICS CHAMP собрали гимнасток из 21 российского региона, приехали также спортсменки из Индии.

Золотую медаль по аэробике получила в возрастной категории 17 лет и старше дивизиона А команда «ДРАЙВ».

В дивизионе Б группы 14-16 лет победила команда «ГЛОРИ», среди гимнасток 11-13 лет команда «КРИСТАЛЛ» завоевала серебро.

Среди участниц 14-16 лет в дивизионе А на второй ступени пьедестала оказалась команда «СПРИНТ».

В финал соревнований в дисциплине «Аэробика – 1 человек» среди девушек 15-17 лет в дивизионе Б вышла Фаина Терентьева. // фото: администрация Петрозаводска