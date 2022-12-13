Заниматься в новом ФОКе в Петрозаводске смогут все желающие

В новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Динамо», открывшемся сегодня в Петрозаводске, смогут заниматься все желающие. Об этом рассказал министр образования и спорта РК Роман Голубев.

У жителей Петрозаводска, таким образом, появилась новая площадка для занятий физкультурой и спортом. Напомним, новый ФОК, построенный в Пятом поселке, включает в себя два зала - тренажерный и универсальный. Универсальный зал площадью более тысячи квадратных метров способен принимать всероссийские соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, по различным видам единоборств.

Торжественное открытие спортивного комплекса состоялось сегодня днем. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»