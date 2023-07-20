Трехлетний ребенок ускользнул от мамы в магазине, его нашла полиция

В Петрозаводске нашли трехлетнего мальчика. О том, как его удалось найти, рассказали в ГИБДД.

Мама с сыном отправились в магазин, когда женщина расплачивалась на кассе, ребенок ускользнул. В магазине его не было, на улице тоже. Дети и взрослые пытались помочь его найти, а расстроенная мама малыша позвонила мужу и в полицию.

Пропавшего мальчугана увидели сотрудники ГИБДД, он играл вблизи дороги, далеко от того места, где был магазин: «Мог спокойно на дорогу выбежать». Стражи порядка разговорились с ребенком, поиграли и позвонили в дежурную часть. Потом приехали родители.

«Мама искренне поблагодарила полицейских за оперативность в поиске малолетнего сына. Руководством МВД по Республике Карелия принято решение о поощрении сотрудников полиции Ивана Красного и Владимира Иванова», - сообщили в Госавтоинспекции.