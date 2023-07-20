Два автомобиля жестко столкнулись на улице Правды

Два легковых автомобиля жестко столкнулись на перекрестке улицы Правды и Зарецкого проезда в Петрозаводске вечером 19 июля.

Один из участников инцидента поворачивал со стороны Зарецкого проезда налево. Другой двигался вниз по Правды в сторону центра города. Случившееся попало в объектив камеры наблюдения «Сампо».

От удара один из автомобилей задымился, другой остановился в нескольких десятках метров от места столкновения. Водители вышли из машин и начали осматривать повреждения. // фото скриншот