После нападения медведя на дрессировщицу в Карелии цирк накажут

Требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях нарушил выступавший в Петрозаводске передвижной цирк. К такому выводу после проверки пришли сотрудники Роспотребнадзора.

Напомним, медведь напал на дрессировщицу на глазах у зрителей. В первых рядах в это время сидели в том числе и дети.

Выяснилось, что в цирке не было предохранительного барьера между зрителями и манежем. В отношении юридического составили протокол об административном правонарушении и потребовали устранить нарушение. // фото: www.freepik.com