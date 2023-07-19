19 июля 2023, 20:47
После нападения медведя на дрессировщицу в Карелии цирк накажут
Россельхознадзор обнаружил нарушения при выступлении цирка в Петрозаводске
Требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях нарушил выступавший в Петрозаводске передвижной цирк. К такому выводу после проверки пришли сотрудники Роспотребнадзора.
Напомним, медведь напал на дрессировщицу на глазах у зрителей. В первых рядах в это время сидели в том числе и дети.
Выяснилось, что в цирке не было предохранительного барьера между зрителями и манежем. В отношении юридического составили протокол об административном правонарушении и потребовали устранить нарушение. // фото: www.freepik.com