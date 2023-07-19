Пьяный водитель в Пудоже пытался «купить» инспекторов ДПС за тысячу

Жителя Карелии остановили в Пудоже автоинспекторы и выяснили, что 52-летний водитель пьян. Инцидент произошел 8 мая и мог бы ограничиться составлением административного протокола, сообщили в прокуратуре республики.

Однако мужчина попытался избежать наказания и несколько раз предложил полицейским взятку, пока они оформляли документы. Сотрудники ГИБДД отказались взять купюры номиналом 1000 рублей.

Тогда нарушитель вложил ее в карман формы одного из них. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о даче взятки, которое уже передали в суд. // фото: «Петрозаводск говорит»