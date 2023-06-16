Трехлетний ребенок один ехал в троллейбусе в Петрозаводске

Днем 15 июня в Петрозаводске в троллейбусе №6 произошел инцидент. Об этом сообщает МУП «Городской транспорт».

По данным учреждения, на остановке «Площадь Кирова» пассажиры обратились к водителю и рассказали, что в салоне едет без сопровождения трехлетний ребенок. Водитель позвонил диспетчеру, тот, в свою очередь, обратился в полицию.

Стражи порядка разыскали маму ребенка. Дошкольника вернули в семью. Почему он ехал один в троллейбусе, не уточняется.

Горожанам напомнили, что троллейбус является транспортным средством повышенной опасности. // Фото: «Петрозаводск говорит»