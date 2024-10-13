Трехлетний ребенок наглотался магнитов и погиб

Петербургские врачи на протяжении почти недели пытались спасти жизнь трехлетнего ребенка, который случайно проглотил магниты. К сожалению, спасти его не удалось, сообщает РЕН ТВ.

Мальчику стало плохо вечером 4 октября, и родители незамедлительно вызвали скорую помощь. Ребенка доставили в больницу, где его состояние оценили как критическое. Медицинский осмотр выявил в желудке малыша магниты, что привело к множественным внутренним повреждениям.

Шесть дней специалисты боролись за его жизнь, но, несмотря на все усилия, ребенка спасти не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело, и в настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств трагедии. // фото: unsplash.com