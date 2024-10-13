Иномарка вылетела на чужой участок в Петрозаводске

Утром 12 октября в одном из микрорайонов Петрозаводска произошло ДТП. Это было примерно в 11:00, рассказали в паблике пожарной части № 75 Соломенного.

Иномарка наехала на препятствие и вылетела с проезжей части прямо на чужой участок около жилого дома. К счастью, никто не пострадал.

На месте аварии работали три человека на одной единице техники. Пожарные отключили аккумулятор легковушки, чтобы не произошло возгорания. // фото: «Пожарная часть-75 Соломенное»/ВКонтакте