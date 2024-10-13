Петербуржец убил жителя Карелии одним ударом кулака

Петербуржец случайно убил жителя Карелии, теперь его будут судить. Расследование уголовного дела уже завершили, рассказали в СУ СКР по Карелии.

Мужчине предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Он стал убийцей 18 августа, когда пришел в гости к знакомому в общежитие, расположенное на улице Карельской в Сортавале.

Находясь в коридор, молодой человек вступил в конфликт с местным жителем. В ходе ссоры он нанес оппоненту удар кулаком по лицу, после чего тот упал и ударился головой о стену.

- Пострадавшего доставили в больницу, однако на следующий день он скончался от черепно-мозговой травмы,

— уточнили следователи.

Обвиняемый полностью признал свою вину в ходе допроса. Материалы дела передали в суд для дальнейшего рассмотрения. // фото: СУ СКР по Карелии