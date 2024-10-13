13 октября 2024, 10:49
Происшествия

Петербуржец убил жителя Карелии одним ударом кулака

Жителя соседнего региона будут судить за убийство по неосторожности

Петербуржец случайно убил жителя Карелии, теперь его будут судить. Расследование уголовного дела уже завершили, рассказали в СУ СКР по Карелии.

Мужчине предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Он стал убийцей 18 августа, когда пришел в гости к знакомому в общежитие, расположенное на улице Карельской в Сортавале.

Находясь в коридор, молодой человек вступил в конфликт с местным жителем. В ходе ссоры он нанес оппоненту удар кулаком по лицу, после чего тот упал и ударился головой о стену.

- Пострадавшего доставили в больницу, однако на следующий день он скончался от черепно-мозговой травмы,

— уточнили следователи.

Обвиняемый полностью признал свою вину в ходе допроса. Материалы дела передали в суд для дальнейшего рассмотрения. // фото: СУ СКР по Карелии

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Убийство