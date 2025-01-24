Трехкратный олимпийский чемпион объявил о завершении карьеры

36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бе решил завершить карьеру. Ранее его младший брат, титулованный спортсмен и пятикратный олимпийский чемпион, также решил уйти из спорта. Заявление спортсмен сделал после победы в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце.

Трехкратный олимпийский чемпион в эстафетах и трехкратный призер Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира Тарьей Бе намерен завершить карьеру окончания сезона 2024-2025.

«Многие говорят об Олимпиаде, но всю зиму я чувствовал, что сейчас самое время закончить. В этом сезоне я продолжаю оставаться одним из лучших биатлонистов мира и хочу уйти на этом уровне», - приводит слова норвежца издание Sportbox.ru.

Знаменитый биатлонист хочет уделять больше времени семье. // фото unsplash.com/ Aaron Doucett