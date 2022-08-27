27 августа 2022, 13:05
Трех водителей автобусов оштрафовали в Петрозаводске
Профилактический рейд ГИБДД прошел в карельской столице
В четверг в Петрозаводске прошел рейд «Безопасный автобус». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.
Инспекторы проверили маршрутные автобусы, провели массовую проверку автобусов на пункте прибытия междугородных и пригородных маршрутов, провели рейды на конечных остановках маршрутного транспорта, контролировали соблюдение ПДД водителями в городе.
В результате трое водителей маршрутных автобусов были привлечены к ответственности за разговоры по телефону за рулем. Составлены административные протоколы. Фото ГИБДД Петрозаводска