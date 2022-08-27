27 августа 2022, 12:27
Автоледи нарвалась на крупный штраф из-за ребенка в машине
В Карелии проходит рейд по контролю за соблюдением правил перевозки юных пассажиров
Водители Карелии продолжают нарушать правила перевозки детей. Очередное нарушение выявлено в ходе рейда, проведенного ГИБДД, сообщает пресс-служба ведомства.
В Пряжинском районе 34-летняя женщина перевозила четырехлетнего ребенка на заднем сидении автомобиля без использования детского удерживающего устройства.
В отношении автомобилистки был составлен протокол об административном нарушении. Ей предстоит выплатить штраф в размере 3000 рублей. Фото ГИБДД Карелии