Автоледи нарвалась на крупный штраф из-за ребенка в машине

Водители Карелии продолжают нарушать правила перевозки детей. Очередное нарушение выявлено в ходе рейда, проведенного ГИБДД, сообщает пресс-служба ведомства.

В Пряжинском районе 34-летняя женщина перевозила четырехлетнего ребенка на заднем сидении автомобиля без использования детского удерживающего устройства.

В отношении автомобилистки был составлен протокол об административном нарушении. Ей предстоит выплатить штраф в размере 3000 рублей. Фото ГИБДД Карелии