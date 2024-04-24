Трех туристов унесло в море в Сочи

В Сочи трех туристов на сапбордах унесло в открытое море. Об этом сообщает паблик Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

По данным источника, сегодня в полдень к спасателям обратилась работница пункта проката сапбордов. Она рассказала, что еще на рассвете трое туристов арендовали доски, но на берег так и не вернулись. Визуально женщина их не наблюдала.

В море вышел катер спасателей. Туристы были обнаружены в полутора километрах от берега. Семейная пара из Москвы и женщина из Ростовской области были измотаны - сил вернуться назад у них не было.

Сотрудники МЧС объяснили путешественникам, что их унесло морским течением, которое с поверхности воды увидеть невозможно. Людей вернули на берег, в медицинской помощи они не нуждались. // Фото «Петрозаводск говорит»