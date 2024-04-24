Могилу лидера группы «Король и шут» разгромили вандалы

В Санкт-Петербурге вандалы атаковали могилу лидера группы «Король и шут» Михаила Горшенева. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По данным источника, хулиганы нарисовали свастику на портретах музыканта, разбросали цветы, разрушили плиты с лампадками. Фанаты группы, обнаружив такую картину, попытались исправить ситуацию и навели порядок на месте происшествия.

Поклонники Горшка попросили администрацию Богословского кладбища установить видеонаблюдение на могиле музыканта и выставить патруль. Ответ им обещали дать до конца недели. // Фото: unsplash.com / JF Martin