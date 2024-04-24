Нарушения в колонии могут не позволить Михаилу Ефремову выйти по УДО

У актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за смертельное ДТП, совершенное им в центре Москвы в 2020 году, возникли трудности с выходом на свободу по УДО. Об этом сообщает Пятый канал.

Как рассказал источнику адвокат Александр Добровинский, родственники погибшего в аварии Сергея Захарова после долгих раздумий дали согласие на условно-досрочное освобождение актера. Однако возникли нюансы. Оказалось, что за решеткой поведение Ефремова не отличалось примерностью.

«Насколько я слышал, нарушения Михаила Ефремова в колонии не позволяют ему выйти по УДО»,

- рассказал адвокат.

В сентябре 2020 года суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии, затем срок был сокращен до семи с половиной лет. В 2023 году ему не одобрили первое прошение об УДО.

Авария со смертельным исходом произошла летом 2020 года в Москве. Актер за рулем внедорожника на встречной полосе врезался в фургон, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице. // Фото: unsplash.com / Matthew Ansley