Ребенок умер прямо на уроке в российской школе

В городе Донецке Ростовской области ребенок умер во время урока в школе. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным источника, трагедия случилась на уроке физкультуры. Пятиклассники занимались на спортивной площадке во дворе учебного заведения. Один из мальчиков наклонился, чтобы завязать шнурки, и потерял сознание. У него запал язык.

Физрук попыталась оказать первую помощь школьнику, на место была вызвана скорая. Прибывшие медики попробовали реанимировать подростка, но не смогли. Мальчик умер.

Сотрудники полиции выясняют, что могло стать причиной смерти ребенка. // Фото: unsplash.com / Feliphe Schiarolli