Трех человек спасли на 13 день после землетрясения

Сегодня в мире это называют чудом: трех человек спасли в турецкой провинции Хатай, включая ребенка. При этом идет уже тринадцатый день раскопок, и надежд на спасение все меньше, сообщает РИА Новости.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.

По последним данным, в Турции погибли более 39 тысяч человек.