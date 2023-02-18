Кабинеты психологической помощи откроют в поликлиниках Петрозаводска

Минздрав Карелии начинает масштабную реорганизацию психиатрической и наркологической помощи. Задача – максимально приблизить ее к населению, рассказал на своей странице министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. На первом этапе к 1 июня во всех взрослых и детских поликлиниках будут созданы кабинеты медицинской психологической помощи.



В Городской поликлинике № 1 будет 3 ставки клинического психолога; в городских поликлиниках № 2 и № 3 – по 2 ставки, в городской поликлинике № 4 – 2,5 ставки. В детских поликлиниках и поликлинике Детской республиканской больницы им И.Н. Григовича – по 1 ставке.

Предстоит большая работа по обучению и переподготовке специалистов.



«Задачи у медико-психологической службы в амбулаторном звене большие и важные. Это и консультирование пациентов и членов их семей, и участие в оказание помощи лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения, и мотивирование пациента к соблюдению рекомендаций врача и образа жизни, способствующего поддержанию, сохранению, укреплению и восстановлению здоровья и много другое».



Охлопков пообещал, что кабинеты психологической помощи оснастят всем необходимым оборудованием и мебелью. Удастся ли также легко решить кадровую проблему с врачами, увидим к началу лета.