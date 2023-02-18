Петрозаводчанин хотел купить друга, но потерял деньги

В отдел полиции №1 УМВД России по Петрозаводску обратился горожанин с просьбой привлечь к ответственности неизвестных ему лиц, обманом лишивших его денег, сообщает МВД по Республике Карелия. Мошенничество было совершено при попытке купить щенка.

На днях петрозаводчанин нашел в соцсети сообщество по продаже собак. Его заинтересовало объявление, в котором предлагался к покупке терьер. Списавшись с автором поста, он договорился о том, что сначала переведет половину стоимости, оплатит доставку, а когда щенок окажется в Петрозаводске, рассчитается полностью. Таким образом, более 14 тысяч рублей были перечислены пользователю соцсети.

Чуть позднее горожанин решил связаться с заводчиком, который якобы находится в Вологде. Тот потребовал внести всю сумму за терьера. Петрозаводчанин отказался. На этом общение прекратилось. Деньги никто не вернул, щенок не доставлен.

Полицейские проводят проверку изложенных заявителем обстоятельств, после чего будет принято процессуальное решение.