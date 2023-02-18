Карельского предпринимателя заставили выдать работнику его зарплату

Следователями следственного отдела по городу Костомукша СК России по Республике Карелия завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).



По версии следствия, индивидуальный предприниматель заключил трудовой договор с работником для выполнения работ на экскаваторе. В период с мая по ноябрь 2022 года подозреваемый не выплатил потерпевшему заработную плату и иные предусмотренные законом выплаты в сумме более 280 тысяч рублей.



На стадии предварительного следствия удалось добиться возмещения задолженности заработной платы перед потерпевшим в полном объеме.



В настоящее время, с учетом полного признания вины подозреваемым, полного погашения перед работником задолженности по заработной плате, уголовное дело прекращено по ч. 2 ст. 28 УПК РФ в связи с деятельным раскаянием, сообщает управление Следственного комитета РФ по Республике Карелия.