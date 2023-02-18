В Санкт-Петербурге откроется генконсульство Киргизии

Кабинет министров России одобрил предложение МИД об открытии в Санкт-Петербурге и Казани генеральных консульств Киргизии, сообщает ТАСС.

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился принять предложение внешнеполитического министерства об открытии генконсульства Киргизии в Санкт-Петербурге с консульским округом, включающим территории Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и Петербурга.

В настоящее время генконсульства Киргизии есть в Екатеринбурге и Новосибирске, еще в нескольких городах России действуют отделения посольства (Владивосток, Иркутск, Красноярск, Сургут, Южно-Сахалинск, Якутск и в других городах).