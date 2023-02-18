С понедельника изменится расписание пригородных автобусов

В расписание движения автобусов, выполняющих рейсы по пригородным маршрутам, вносятся изменения, связанные с актуализацией времени прохождения промежуточных остановочных пунктов, сообщает ГУП РК «Карелавтотранс».



Расписание рейсов по маршруту № 123 «Петрозаводск - Святозеро», а также рейсов маршрутов Шуйского направления представлены ниже.

Кроме того, маршрут движения автобусов, выполняющих рейсы в д. Низовье, будет продлен до остановочных пунктов, оборудованных в районе ул. Полевой.





Также «Карелавторанс» напоминает, что 19 февраля рейс маршрута № 519 "Олонец" в 18:15 выполняться не будет.

"По обращению частного перевозчика ООО "АТП" (г. Олонец) рейс по маршруту № 519 "Петрозаводск - Олонец", отправлением из г. Петрозаводска в 18:15 19 февраля 2023 г. выполняться не будет по техническим причинам".



С перевозчиком можно связаться по электронной почте atp-atk@yandex.ru.