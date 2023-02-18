Мансур и Мелисса родились в Кемском районе Карелии

В 2022 году в Кемском районе на свет появились 69 детей, из них 41 мальчик и 28 девочек. Первый ребенок родился в 22 семьях, второй – в 18, третий – в 17, последующие – в 12. Двойни появились в трех семьях. Возраст пап от 18 до 50 лет, мам – от 18 до 40 лет. Самые популярные имена для мальчиков: Артем, Владимир, Михаил, Дмитрий, Матвей, Никита, Степан. Девочек чаще всего называли Софьями, Аннами, Полинами и Дарьями. Среди редких мужских имен 2022 года - Мансур, Яромир, Глеб, Марк. Среди женских - Мелисса, Кира, Снежана.

Как сообщает Управление ЗАГС Карелии, в 2022 году марш Мендельсона прозвучал для 79 пар молодоженов Кемского района. Самой молодой невесте на момент заключения брака было 18 лет, а жениху 22 года.



Количество зарегистрированных разводов в 2022 году уменьшилось. В основном возраст разведенныхв 2022 году супругов - 40-49 лет. Около 8 процентов пар, расторгнувших брак в отделе ЗАГС Кемского района, не являются жителями района, это граждане, которые находились, в силу разных причин, в Кеми и получили услугу, воспользовавшись принципом экстерриториальности.



Зарегистрировать перемену имени в 2022 году пожелали 12 человек, живущих в Кемском районе.