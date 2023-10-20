Требования к детским удерживающим устройствам в России ужесточат

Правительство России поручило Минпромторгу ужесточить требования к детским удерживающим устройствам и автокреслам. Это решение приняли на фоне роста числа аварий, в которых дети получают травмы, пишет «Коммерсант».

Стоимость суррогатных устройств, то есть корректоров и адаптеров ремней безопасности, существенно ниже сертифицированных аналогов. Это привлекает покупателей, но такие устройства защищают хуже.

Депутаты Госдумы вместе с ГИБДД уже работают над поправками к ПДД. Предполагается, что возможность использования любых заменителей автокресел исключат под угрозой штрафа. Такое поручение дал глава правительственной комиссии по безопасности движения комиссии вице-премьер Марат Хуснуллин.

Предложения по ужесточению требований к «детским удерживающим устройствам», а также соответствующим корректорам (адаптерам) ремней безопасности должны быть проработаны до 15 ноября. // фото: ASphotofamily/ freepik.com