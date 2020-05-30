Трассу «Кола» на время перекроют

Участок трассы Р-21 «Кола» 1 июня перекроют из-за работ на мосту через реку Свирь. Об этом 30 мая сообщило ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Мост расположен на 236 километре трассы, возле города Лодейное Поле в Ленинградской области.

– В период с 08:50 до 10:50 представителями ОАО «РЖД» будет производиться технологическая разводка моста через реку Свирь. Движение автомобильного транспорта на данном участке будет полностью перекрыто, – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Автомобилистам советуют заранее продумывать маршрут.